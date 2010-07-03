Всероссийское казачье общество разместят в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Президент России Владимир Путин поручил правительству в трехмесячный срок обеспечить размещение органов Всероссийского казачьего общества в Москве.

Об этом говорится в указе главы государства, который опубликован на официальном портале правовой информации. Также документ утвердил устав общества.

Кроме того, указом предусмотрено предоставление организации субсидий. Другим указом Путин назначил атаманом Всероссийского казачьего общества Николая Долуду.

С 2015 года 67-летний казачий генерал является вице-губернатором Краснодарского края, курирует вопросы казачества, физической культуры и спорта.

4 ноября Путин освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.