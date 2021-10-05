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Общество

16:23

Путин выразил надежду, что не заболеет коронавирусом в будущем

власть общество

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил надежду, что не заболеет коронавирусной инфекцией в будущем. Об этом он заявил во время совещания с правительством РФ.

"Вы знаете, что я общался с инфицированными людьми, заболевшими (коронавирусом. – Прим. ред.) сотрудниками, и, слава богу, пронесло, что называется. Не заболел. Пока, во всяком случае. И надеюсь, что этого не случится", – отметил президент.

14 сентября Путин ушел на режим самоизоляции. Такое решение он принял после того, как в его окружении выявили случаи заболевания коронавирусом.

С самоизоляции президент страны вышел 29 сентября. В этот день у него была личная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении российского лидера действуют особые меры предосторожности после выхода из самоизоляции, поскольку эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

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