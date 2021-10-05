Информационные ресурсы в школах должны контролироваться государством – Путин

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Информационные ресурсы в школах должны находится под контролем государства, это вопрос в том числе безопасности данных, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", сообщает ТАСС.

Касаемо информационных источников, по мнению президента, российские школы должны пользоваться государственными информационными ресурсами. Однако, по его словам, это не значит, что необходимо свести до минимума "пространство свободы".

Путин обратил внимание на то, что все страны пытаются решать вопросы безопасности детей в интернете, однако есть те, которые ради собственной наживы доводят их до суицида в Сети.

Ранее в России предложили создать операционную систему, обязательную для установки на устройствах, используемых детьми.

Отмечается, что подобное ПО могло бы ограничивать время, которое дети проводят в приложениях и социальных сетях, отвлекающих их от учебы.