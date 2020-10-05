Упрощенные процедуры получения справок нужно сохранить до конца года – Путин

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Упрощенные процедуры получения справок и продления документов нужно сохранить до конца текущего года, заявил Владимир Путин на встрече с учителями и студентами педвузов в режиме видеосвязи.

"То, о чем вы сказали, – получение различных справок, продление всяких документов, в том числе для людей с инвалидностью, в автоматическом режиме, многие эти вещи, конечно, нужно продлить, как минимум до конца текущего года", – отметил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что в стране удалось сохранить уровень образования в условиях пандемии. Глава государства отметил, что в такой сложной обстановке школьники, родители и учителя сработали "на отлично".

Путин также назвал "несерьезными" разговоры о полном переходе на дистанционное обучение в школах. Президент РФ пояснил, что, "как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя – это то, что дает высокое качество образования".

В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне смогут получать выплаты и пособия от государства без предоставления подтверждающих справок.