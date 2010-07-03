Медведев рассказал о "прагматичном" сотрудничестве с Кубой

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Россия оказывает помощь Кубе на возвратной основе и выгодных для себя условиях, рассказал Дмитрий Медведев в интервью телеканалу "Россия-1".

"Все изменилось в этом мире, Советского Союза больше нет, Куба меняется, и ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идет и идти не может", – заявил премьер-министр.

По его словам, отношения между странами носят дружеский, но прагматичный характер. Отвечая на вопрос о том, насколько аккуратно кубинская сторона погашает долги перед РФ, Медведев сказал, что "кубинские друзья рассчитываются по долгам".

"И даже в ходе моих бесед и переговоров с главой государства он несколько раз подчеркивал: если мы где-то что-то просрочили, не волнуйтесь, мы все погасим", – добавил глава кабмина.

Комментируя американские санкции, касающиеся ограничения энергопоставок на Кубу, Медведев сообщил, что Россия найдет способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты.

По словам премьера, за последние годы товарооборот между странами вырос на 20-30%. "Это, конечно, не великие суммы, тем не менее, это уже сотни миллионов долларов", – уточнил он.

В частности, РФ займется реконструкцией железнодорожной сети, что позволит создать "десятки тысяч рабочих мест и в России, и на Кубе".

Также Россия готова заместить поставки зерна на Кубу из Канады и Франции. Кроме того, российский премьер считает, что РФ следует развивать обмены с Кубой по линии образования.

Медведев оставил без ответа вопрос о том, обсуждались ли на переговорах с первым секретарем ЦК Компартии Кубы Раулем Кастро вопросы о военном контингенте на острове.