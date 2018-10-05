05 октября 2018, 19:09Политика
Водитель Mercedes сбил человека и скрылся с места происшествия в центре столицы
Фото: depositphotos/thisisarto
В Москве введен план "Перехват" для поимки водителя Mercedes-Benz, сбившего человека в Басманном районе, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел на улице Радио. Водитель авто с "блатными" номерами сбил человека и уехал с места происшествия. "В результате аварии пострадала женщина", – отметили в ГИБДД.
Машина, по предварительным данным, из Забайкальского края.
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