Водитель Mercedes сбил человека и скрылся с места происшествия в центре столицы

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В Москве введен план "Перехват" для поимки водителя Mercedes-Benz, сбившего человека в Басманном районе, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Радио. Водитель авто с "блатными" номерами сбил человека и уехал с места происшествия. "В результате аварии пострадала женщина", – отметили в ГИБДД.

Машина, по предварительным данным, из Забайкальского края.

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