Песков: онлайн-саммит БРИКС состоится через несколько дней

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Онлайн-саммит БРИКС состоится через несколько дней по инициативе Бразилии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин примет участие в мероприятии в формате видеоконференции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бразилия намерена созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз со стороны США. В рамках мероприятия бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва собирается выработать совместный ответ членов объединения на угрозы Вашингтона.

При этом в июле президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против стран, которые поддерживают политику БРИКС. Речь идет о дополнительной пошлине в 10%, которая будет наложена без каких-либо исключений.