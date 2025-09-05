Форма поиска по сайту

05 сентября, 14:01

Политика
Песков: онлайн-саммит БРИКС состоится через несколько дней

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Онлайн-саммит БРИКС состоится через несколько дней по инициативе Бразилии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин примет участие в мероприятии в формате видеоконференции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бразилия намерена созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз со стороны США. В рамках мероприятия бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва собирается выработать совместный ответ членов объединения на угрозы Вашингтона.

При этом в июле президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ввести пошлины против стран, которые поддерживают политику БРИКС. Речь идет о дополнительной пошлине в 10%, которая будет наложена без каких-либо исключений.

Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС

