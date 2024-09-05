Путин сообщил о наращивании грузопотока по Северному морскому пути

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Россия продолжит наращивать грузопоток по Северному морскому пути. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Будем и дальше наращивать грузопоток, в том числе за счет активного освоения арктических месторождений, перенаправления грузов с Запада на Восток за счет увеличения транзита", – отметил российский президент.

Между тем Путин указал, что экономика будущего строится вокруг человека, а возведение промышленных объектов невозможно без социальной инфраструктуры. Он напомнил, что на фоне реализации новых экономических проектов на Дальнем Востоке были внедрены масштабные социальные инициативы. Успех выполнения этих задач, считает Путин, в первую очередь зависит от людей.