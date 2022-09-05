Путин заявил об ошибках некоторых европейских стран в сфере экологии

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Европа приняла не лучшее решение для экологии, прекратив поставки российского газа, заявил Владимир Путин на встрече с участниками экологического форума на Камчатке.
"А если забежать вперед, получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем", – приводит ТАСС его слова.
Путин подчеркнул, что Европа руководствовалась благородными, но невозможными к реализации и приводящими в итоге к неблагоприятным последствиям целями.
Президент отметил необходимость международного сотрудничества в решении экологических проблем, поскольку решить их локальными способами не представляется возможным.
По мнению главы государства, взаимодействие в данной сфере будет продолжено вне зависимости от ситуации в мире.
Ранее профессор политологии Дрезденского университета Вернер Патцельт заявил, что этой осенью каждый житель Германии столкнется с инфляцией и дефицитом энергоресурсов. По его мнению, такая ситуация обернется массовыми протестами по всей стране.
Ухудшить ситуацию, считает Патцельт, могут также неготовность граждан заставить правительство принять меры для улучшения положения и политика освещения протестов в прессе.
В свою очередь, обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что Европа столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" континент. Он отметил, что необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне.
Это грозит тем, что ряд стран не сможет обеспечить свои потребности в электроэнергии.
Из-за роста цен на энергоресурсы Европу уже захлестнули протесты
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