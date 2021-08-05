Путин вызвал в Кремль главу Минтранса

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Владимир Путин попросил министра транспорта РФ Виталия Савельева лично приехать в Кремль, чтобы обсудить цифровизацию транспортных документов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совещания главы государства с членами правительства Савельев попросил Путина поддержать внесение изменений в российское законодательство, которые позволят перевести в цифровой формат 90% документов для перевозок на автомобильном транспорте, что позволит ускорить движение грузов.

"Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим", – сказал президент, отметив, что сам он на данный момент находится в Кремле.

Ранее глава Минтранса заявил, что в России могут появиться два новых лоукостера, один из которых планируется открыть в 2022 году. По его словам, самолеты авиакомпаний будут выполнять рейсы в средней полосе России и на Дальнем Востоке.

Позже стало известно, что S7 Group планирует запустить собственный лоукостер. Продажи билетов на рейсы новой авиакомпании, предположительно, могут начаться 1 апреля 2022 года. При этом в маршрутной сети не будет рейсов через Москву и Санкт-Петербург.

