Путин назвал уязвимое место советской Конституции

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Владимир Путин заявил, что закрепленное в советской Конституции право республик на выход из состава СССР было ошибкой. Об этом он рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам российского лидера, в государственном документе того времени был указан ленинский тезис, допускающий выход из союза.

"Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза", – считает Путин.

По его мнению, подобных явлений необходимо избегать. В этом смысле президент назвал правильными поправки в Конституцию РФ, укрепляющие государственность.

Поправки в основной закон России вступили в силу в субботу, 4 июля. Текст обновленной Конституции, которую поддержали россияне в ходе голосования, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

