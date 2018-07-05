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Политика

5 июля, 13:55

Путин на совещании обсудит решение о повышении НДС

власть экономика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин проведет в четверг совещание по экономическим вопросам, на котором обсудит тему ставки налога на добавленную стоимость (НДС). При этом вопрос изменения в пенсионном законодательстве подниматься не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не исключаю, что экспертный обмен мнениями может сегодня состояться у президента", – сказал он, отметив, что в целом на совещании ожидается "сверка часов по вопросам социально-экономического развития", передает ТАСС.

В июне правительство предложило повысить ставку НДС с 18 до 20 процентов. 3 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС с 1 января 2019 года.

Предполагается, что повышение ставки налога позволит ежегодно увеличивать доходы федерального бюджета на 620 миллиардов рублей. Все действующие льготные ставки по НДС сохранятся, также как и права автопроизводителей на вычеты.

Ранее Владимир Путин во время прямой линии с гражданами отрицательно высказывался по поводу повышения налога на добавленную стоимость, поскольку его рост приведет к увеличению инфляции и увеличит нагрузку на население. Глава государства же высказался о том, что увеличение средств в бюджете должно достигаться за счет роста экономики.

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