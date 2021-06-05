Захарова прокомментировала заявление Киева о вине Германии и Франции за потерю Крыма

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление властей Украины о вине Германии и Франции за потерю Крыма. Об этом она написала в своем Telegram.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что власти Германии и Франции должны понести ответственность за "оккупацию" Крыма Россией в 2014 году. По мнению украинского спикера, эти страны отказали Украине и Грузии в плане действий по членству в НАТО.

В ответ Захарова поразилась стратегии властей Украины на международной арене.

"Украине должны все. Россия – газ и Крым, Франция и Германия – российский газ, Крым и нести ответственность за безответственное поведение украинских политиков", – написала официальный представитель МИД.

Захарова продолжила, что, по мнению Украины, США должны предоставить ей российский газ, Крым и оружие. Представитель МИД также выразила мнение, что украинские власти пытаются вызвать к себе жалость.

"С другой стороны, какая-никакая, но тоже стратегия", – подытожила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток – 2" козырной картой, которую Россия может разыграть против Украины. По словам украинского лидера, когда строительство объекта завершится, Москва "отключит" Киев от транзита газа в Европу. Зеленский также отметил, что потери от запуска "Северного потока – 2" лишат власти Украины возможности платить за армию.

В ответ российский сенатор Алексей Пушков заявил, что сокращение расходов на армию пойдет украинской стороне только на пользу. Он также предположил, что без армии у властей Украины исчезнут планы по возвращению Крыма. Это поможет не провоцировать НАТО на вооруженный конфликт с Россией, заключил Пушков.

В свою очередь, Владимир Путин напомнил, что у России нет обязанности кормить другие государства. По его словам, монопольная позиция Украины позволяет ей диктовать цены как на российский газ, так и на его транзит.