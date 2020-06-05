В Кремле анонсировали совещание президента с экологами по ситуации в Норильске

Фото: ТАСС/Денис Кожевников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с экологами и зоозащитниками в День эколога, 5 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что встреча пройдет в дистанционном формате, по видеосвязи.
"Будут обсуждаться вопросы о создании благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, формирование в обществе ответственного отношения к животным, воспитание экокультуры", – объяснил представитель Кремля.
Также на встрече затронут вопрос ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске. В частности, отчет о ситуации представят глава МЧС, владелец компании "Норникель" и глава Росприроднадзора.
Авария произошла 29 мая на базе ТЭЦ-3 в Норильске. Из-за прорыва емкости в почву и близлежащие водоемы вылилось порядка 21 тысячи кубометров топлива. На данный момент разлив локализован.
По факту катастрофы инициированы четыре уголовных производства. В Красноярском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Экологи оценили ущерб от разлива топлива в Норильске в 6 млрд рублей
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