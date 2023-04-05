Песков заявил, что посол США не передавала посланий Путину

Фото: kremlin.ru

Посол США в России Линн Трейси не передавала посланий Владимиру Путину во время церемонии вручения верительных грамот, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, было ли какое-либо послание от американского дипломата.

"Нет", – ответил Песков.

5 апреля в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот иностранными послами. На ней Путин обратился к американскому послу, подняв вопрос о причинах напряженной ситуации на мировой арене. По его словам, использование Вашингтоном цветных революций и поддержка государственного переворота в Киеве привели к сегодняшнему конфликту на Украине.

Глава государства также обратил внимание, что в настоящее время отношения между РФ и США переживают глубокий кризис. Президент РФ напомнил, что российская сторона всегда старалась выстраивать взаимодействие, основываясь на принципах равенства и уважения.



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