Песков заявил, что решений об индексации пенсий работающим пенсионерам не принималось

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Какие-либо решения по индексации пенсий работающим пенсионерам не принимались, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".
При этом представитель Кремля подчеркнул, что правительство страны работало над вопросом повышения пенсий работающим пенсионерам. Соответствующие предложения направлялись на имя Владимира Путина.
Ранее в предвыборной программе Партии пенсионеров к выборам в Государственную думу предложили установить единый размер пенсии на всей территории России, чтобы выплаты в регионах не были ниже столичных.
А председатель Партии пенсионеров Владимир Бураков предложил ввести оформление выхода граждан на пенсию не по достижении определенного возраста, а по трудовому стажу. Он отметил, что наличия 30-летнего трудового стажа вполне достаточно для того, чтобы человек имел право уйти на пенсию. Бураков напомнил, что в России уже существует такая практика для определенных категорий служащих.
Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля
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