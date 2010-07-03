Определена дата визита Путина в Италию

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Дата визита Владимира Путина в Италию определена. Поездка пройдет в середине лета. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Дата определена, это будет летом, середина лета", – уточнил он в комментарии РИА Новости. Точная дата пока не назначена.

На следующей неделе состоятся переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прилетит в Россию с официальным визитом.