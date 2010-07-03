Медведев заявил о необходимости изменений в системе образования

Дмитрий Медведев заявил о необходимости провести некоторые изменения в системе образования, передает ТАСС.
На встрече с руководством фракции КПРФ премьер сообщил, что планируется реализовать целый комплекс мер по образованию. По его словам, среди наиболее острых проблем в этой сфере стоит обучение в некоторых школах в третью смену и нехватка мест в детских садах для детей до трех лет
Медведев добавил, что власти уделяют особое внимание науке и образованию, для развития которых открыты два национальных проекта. Он пояснил, что одна из главных задач нацпроекта "Наука" – создание условий для исследований и ученых.
В марте министерство просвещения РФ опубликовало проекты обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования.
Главным направлением обновления ФГОС является уточнение требований по каждому предмету. Стандарт разработали, учитывая возрастные и психологические особенности учащихся. Также предлагается определять нужное количество часов, чтобы освоить основные образовательные программы.
Также ФГОС устанавливает требования к структуре образовательной программы, которые снизят "бюрократическую" нагрузку на преподавателей.
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