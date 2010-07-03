Песков назвал политическое кредо Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политическое кредо Владимира Путина – это конкретные результаты работы, не популистские, а реалистично сформулированные планы.

"Для Путина всегда главное – первое – конкретные результаты конкретной работы, и второе – не популистские, а реалистично сформулированные планы, с которыми кандидат идет на те или иные выборы. Вот это всегда было политическим кредо Путина", – цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, на этом российский лидер концентрировался в ходе кампаний. Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин всегда очень ответственно подходил к формулированию своей программы. Так же скрупулезно он относился к тому, чтобы доводить эти планы до избирателей.

В январе пресс-секретарь главы государства отметил, что у Путина нет необходимости вести аккаунты в соцсетях для общения с россиянами. У российского президента также по-прежнему нет смартфона, добавил Песков. Тем не менее, указал Песков, на борту президентского лайнера есть WI-FI. Но всю нужную информацию президент получает из материалов пресс-службы.