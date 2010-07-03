В Кремле не решили насчет амнистии в честь юбилея Победы

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Решение о целесообразности амнистии в честь юбилея Победы в 2020 году пока не принято. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Пока нет никаких решений на этот счет", – заявил представитель Кремля.

Идею объявить амнистию ранее высказал глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. По его мнению, под освобождение может попасть "широкий круг осужденных".

Федотов уточнил, что обсуждение вопроса лучше начать как можно раньше, чтобы успеть проработать детали.

В последний раз большая амнистия в России проводилась в апреле 2015 года в честь празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Она затронула более 33 тысяч человек.

Ранее сотрудники ФСИН назвали долю осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления в РФ. Оказалось, что их 80% от всех нынешних заключенных.