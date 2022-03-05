Закрытие неба над Украиной будет расценено как участие в военных действиях – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин заявил, что РФ расценит попытки других государств закрыть воздушное пространство над Украиной как участие в военных действиях, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Россия будет рассматривать любые попытки других стран установления бесполетной зоны над Украиной как участие в военных действиях", – отметил российский лидер.

Ранее президент РФ заявил, что санкции против России в авиационной сфере наносят ущерб тем, кто их вводит. По его словам, ограничения для российских авиакомпаний вводят "под политическим прессом" властей зарубежных государств.

Ситуация обострилась 24 февраля, когда Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.