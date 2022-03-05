Песков назвал действия Запада покушением на право собственности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал действия стран Запада в отношении имущества предпринимателей РФ покушением на "святое право" собственности. Об этом сообщает РИА Новости.

"Так и относимся, вот это и есть квинтэссенция экономического бандитизма. Это и есть покушение на святое право собственности", – отметил Песков, отвечая на вопрос об оценке Кремлем действий западных стран в отношении имущества предпринимателей РФ за границей.

По словам пресс-секретаря российского лидера, такое покушение не обосновано ни юридически, ни экономически, ни с точки зрения морали.

Ранее правительство столицы открыло горячую линию для обращений предпринимателей на фоне санкций, специалисты которой помогут разобраться в вопросах, касающихся бизнеса.

До этого Сергей Собянин создал комиссию по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций. Первой задачей комиссии он назвал организацию мониторинга ситуации, принятие срочных мер реагирования и поддержание бизнеса и граждан. Мэр отметил, что нынешняя ситуация нестандартная, она потребует выдержки, мужества и решительных действий.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.