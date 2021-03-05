Правонарушители обязаны нести ответственность за действия против молодежи – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за преступные действия против несовершеннолетних должна следовать предусмотренная законом ответственность. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не могу говорить о сопоставимости порядка тех или иных правонарушений. Могу лишь подтвердить, что это является правонарушением и подлежит наказанию в соответствии с законом", – заявил представитель Кремля.

Таким образом Песков отреагировал на слова Владимира Путина о людях, которые рассматривают молодежь как источник прибыли.

Накануне президент РФ на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе заявил, что те, кто подталкивает детей на суицид, может зарабатывать на своей деятельности. Ранее он также охарактеризовал подобные действия как следование "хорьковым интересам".

