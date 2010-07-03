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16:10

ЦИК заявил о готовности Москвы к эксперименту по электронному голосованию

власть

16:10

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Фото: ТАСС/Александр Щербак

Москва готова к проведению эксперимента по электронному голосованию на осенних выборах в Мосгордуму. Об этом заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Он отметил, что возможность проведения подобного эксперимента обсуждалась десять лет назад. Тогда специалисты пришли к выводу, что существуют риски, которые невозможно преодолеть.

"Мне кажется, Москва сейчас подготовилась интеллектуально и финансово, и административно для того, чтобы такой эксперимент провести", – указал Булаев.

Он отметил, что эксперимент, проведенный в пределах столицы, можно проконтролировать. Если система электронного голосования подтвердит свою эффективность, можно вносить поправки в федеральное законодательство.

Идею проведения эксперимента поддержал глава московского избиркома Валентин Горбунов. По его мнению, это позволит привлечь к голосованию молодежь, которая "привыкла жить в других измерениях, в том числе интернете", передает РИА Новости.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избирательная комиссия прорабатывает механизмы контроля и наблюдения за дистанционным голосованием на выборах в Мосгордуму. Специалисты решают, каким образом обеспечить контроль за тем, кому направлен голос.

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власть

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