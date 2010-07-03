Надзорные органы усилят контроль за соляриями

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Федеральные службы по надзору должны усилить контроль над лицензированными организациями, предоставляющими услуги загара в солярии. С инициативой выступила член комиссии столичного парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы им. В. Виноградова Ольга Шарапова.

"Человек, который идет в солярий, должен понимать, что там хорошие лампы, он получит там определенный заряд энергии хорошими лампами, а не теми лампами, которые уже старые", – приводит слова Шараповой Агентство "Москва".

Она также призвала граждан знать меру при посещении солярия и сауны, поскольку злоупотребление подобными процедурами может привести к утрате здоровья.

Ранее стало известно, что 35-летний житель Москвы попал в реанимацию после посещения оздоровительного комплекса. У него диагностировали ожоги 80% тела. Сам пострадавший рассказал, что сотрудники персонала не объяснили ему, сколько можно находиться в солярии.

