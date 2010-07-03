В Госдуме поддержали идею сократить время рекламы в кинотеатрах

В Госдуме поддержали идею петербургских коллег сократить время рекламы в кинотеатрах до 20 минут. Об этом сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в ответ на заявление депутата петербургского Законодательного Собрания Дениса Четырбока. Шолохов отметил, что эта инициатива требует широкого обсуждения всех причастных сторон.
"Я деталей не знаю, но если действительно имеются случаи в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, когда реклама превышает 20 минут на сеансе, то, наверное, он справедливо заявляет о том, что люди платят не за просмотр рекламы. При этом необходимо изучить детальнее характер предложения и те факты, на которых они базируются", – передает его слова Агентство "Москва".
Ранее Четырбок выступил с инициативой запретить кинотеатрам показывать рекламные ролики дольше 20 минут. Эту идею он озвучил на заседании комиссии по законодательству петербургского парламента.
Четырбок назвал чересчур долгую рекламу в кинотеатрах обманом потребителя. Депутата поддержали коллеги. Предлагается внести поправки в федеральный закон "О рекламе".
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