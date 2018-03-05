Глава Минприроды предложил использовать для майнинга мощности зеленой энергетики

Фото: depositphotos/Scharfsinn

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской предложил использовать для майнинга мощности зеленой энергетики.

Как пояснил глава Минприроды в интервью RT,

майнинг потребляет значительное количество энергии, поэтому он способен посредством выбросов воздействовать на экологию регионов, где находятся эти энергетические мощности.

"Мы считаем, что было бы предпочтительнее для производства биткойнов использовать мощности зеленой энергетики, которая имеет меньшие выбросы, следовательно, меньше влияет на экологию", – подчеркнул Донской. По словам министра, у этого направления есть хорошие перспективы. "Что касается нашей страны, то здесь есть довольно большие свободные мощности, например, в Сибири и на Дальнем Востоке", – отметил глава Минприроды, выразив уверенность, что эта тема активизируется в сибирских регионах.