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17:30

Медведев предупредил Белоруссию о последствиях демпинга

власть политика экономика

17:30

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что если Белоруссия будет заниматься недобросовестной конкуренцией, "демпинговать", то будут приняты соответствующие меры, передает РИА Новости.

"Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция – это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться", – сказал Медведев во время посещения Щербинского лифтостроительного завода.

Он отметил, что у России и Белоруссии единый рынок, а если бы его не было, то и не было бы проблем.

Дмитрий Медведев, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минпромторга Денис Мантуров и Сергей Собянин обошли цеха предприятия и ознакомились с его производством.

Премьеру рассказали, что главным конкурентом является Могилевский завод лифтового машиностроения, который пользуется господдержкой, что сказывается на итоговой стоимости готовой продукции.

В ходе совещания на площадке Щербинского завода Медведев также заявил, что в российском правительстве ставят задачу улучшать жилищные условия для пяти миллионов семей ежегодно. В частности, в Москве в 2018 году завершилась программа по замене лифтов, отработавших нормативный срок.

власть политика экономика

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