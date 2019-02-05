Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:18

Закон о выращивании наркосодержащих растений планируют принять до конца года

власть медицина

16:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Закон, который снимет запрет на выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях, могут принять до конца года. Такое заявление сделал член думского комитета по охране здоровья Юрий Кобзев, передает Агентство "Москва".

На круглом столе "Кому в России разрешат выращивать наркосодержащие растения?" парламентарий отметил, что сейчас подписанный президентом законопроект находится в рассылке. Кобзев уточнил, что документу нужны отзывы всех заинтересованных сторон.

Депутат также пригласил экспертов к участию в рассмотрении поправок ко второму чтению законопроекта.

В декабре минувшего года российский кабмин внес в нижнюю палату парламента страны документ, отменяющий запрет на культивирование наркосодержащих растений в РФ для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицине и ветеринарии.

Тогда глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что это позволит организовать в стране полный цикл производства таких лекарств.

власть медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика