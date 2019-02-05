Закон о выращивании наркосодержащих растений планируют принять до конца года

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Закон, который снимет запрет на выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях, могут принять до конца года. Такое заявление сделал член думского комитета по охране здоровья Юрий Кобзев, передает Агентство "Москва".

На круглом столе "Кому в России разрешат выращивать наркосодержащие растения?" парламентарий отметил, что сейчас подписанный президентом законопроект находится в рассылке. Кобзев уточнил, что документу нужны отзывы всех заинтересованных сторон.

Депутат также пригласил экспертов к участию в рассмотрении поправок ко второму чтению законопроекта.

В декабре минувшего года российский кабмин внес в нижнюю палату парламента страны документ, отменяющий запрет на культивирование наркосодержащих растений в РФ для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицине и ветеринарии.

Тогда глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что это позволит организовать в стране полный цикл производства таких лекарств.