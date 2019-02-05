Нацпроект улучшит жилищные условия миллионов россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Задачу улучшать жилищные условия для пяти миллионов семей ежегодно к 2024 году ставят в российском правительстве. Такое заявление Дмитрий Медведев сделал в ходе совещания на площадке Щербинского лифтостроительного завода, передает ТАСС.
В совещании, на котором обсуждалось развитие производства промышленной продукции, необходимой для реализации национального проекта "Жилье и городская среда", принял участие и Сергей Собянин.
Премьер-министр РФ отметил, что в рамках нацпроекта не только расселят дома, непригодные для жизни, но и примут меры по сокращению аварийного фонда. Вместе с тем, власти уделят внимание формированию комфортной городской среды.
Реализация задуманного требует немалых вложений. В течение шести лет кабмин планирует выделить порядка одного триллиона рублей.
"Большая часть этих денег – 90% – это деньги из федерального бюджета. Остальное – это средства регионов и деньги из внебюджетных источников", – пояснил Медведев.
Жители столицы могут улучшить свои жилищные условия по программе реновации, утвержденной в августе 2017 года. Она подразумевает строительство новых домов и снос ветхого жилья. В 2019 году программа реновации придет в ТиНАО. В семи населенных пунктах собираются построить 560 тысяч квадратных метров жилья.
Некоторые участники программы при переселении могут докупить площади за свои деньги. Эту возможность используют 80% семей.
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