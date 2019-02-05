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11:29

Уроки отцовства предложили проводить для старшеклассников

власть образование дети

11:29

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Фото: depositphotos/Dmytro_Z

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил организовать в учебных заведениях уроки отцовства для старшеклассников. По его словам, это нужно для того, чтобы подростки были готовы к взрослой жизни.

"Нужно проводить уроки отцовства, чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов, это будет очень полезно. Такие уроки можно проводить в старшей школе", – сказал Чернышов Агентству "Москва".

Также он отметил, что нужно приглашать в школы врачей, который рассказывали бы учащимся о здоровье и проблемах, которые могут с ним возникнуть.

Ранее родительская общественность обратилась с письмом к Владимиру Путину с просьбой защитить детей от "вредной информации, навязываемой чиновниками и НКО в рамках программы борьбы со СПИДом". В частности, в документе речь идет об уроках секс-просвещения.

По словам общественников, лучшим средством профилактики ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихся половым путем, нежелательной беременности является пропаганда воздержания, целомудрия и супружеской верности, а не публичные разговоры на тему межполовых отношений.

При этом данным ВЦИОМ, большинство россиян поддерживают введение в школах уроков полового просвещения.

власть образование дети

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