В СФ усомнились в необходимости кредитной амнистии для россиян

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Совета Федерации

В Совете Федерации прокомментировали идею, связанную с амнистией кредитов россиян в пределах трех миллионов рублей. Об этом сообщает РБК.

Зампредседателя комитета по экономической политике Константин Долгов уточнил, что власти работают над "дополнительными шагами по поддержке населения". По его словам, речь идет о гражданах, находящихся в наиболее пострадавших категориях.

Сенатор добавил, что ранее многое сделано для поддержки и развития малого и среднего бизнеса. "Что же касается этого предложения, некой уравниловки, то у меня есть сомнения", – сказал Долгов. Он подчеркнул, что надо изучить предложение об амнистии, меры должны быть проработаны, а также экономически обоснованными.

Кроме того, предложение оценил заместитель председателя комитета по экономической политике Иван Абрамов. Сенатор пояснил, что аналогичное предложение до этого высказывали члены партии ЛДПР. Он считает, над подобной амнистией надо в будущем подумать.

Ранее ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг. В Центробанке говорят, что навязанные услуги могут быть предустановлены и потребитель может быть не информирован о возможности от них отказаться до подписания договора.