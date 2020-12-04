Путин отметил рост экономической активности граждан РФ

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин рассказал о том, что экономическая активность жителей России растет. Об этом президент РФ заявил во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что в 2020 году у банка немного снизился уровень чистой прибыли, а также эффективность капитала. Однако президент России назвал результаты "довольно сильными", а также отметил рост кредитного портфеля банка.

"Я так понимаю, что вы, наверное, это чувствуете – экономическая активность граждан увеличилась", – подчеркнул Путин.

Ранее глава государства назвал "бурей в стакане" заявления о введенных в России ограничениях на распространение определенных данных в Сети. Президент РФ заявил, что принятые ограничения затрагивают следующие темы: невозможность пропаганды суицида, детскую порнографию и терроризм.