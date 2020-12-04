В РФ создадут шесть крупных исследовательских центров в сфере IT

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Шесть научно-исследовательских центров в области IT-технологий планируется создать в России, на эти цели до 2024 года выделят 6 миллиардов рублей, заявил Владимир Путин на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), сообщает ТАСС.

По словам президента РФ, выделяются "пока трудно сопоставимые деньги в сравнении с теми, которые выделяются в других странах, но для нас это приличные ресурсы".

Путин также сообщил, что выпускники специализированных физико-математических школ смогут добиться прорывных решений. Для этого нужно создать условия, чтобы работа в РФ была для них привлекательнее, чем за рубежом, отметил он.

Ранее президент РФ поручил усовершенствовать преподавание математики и информатики в школах. Он отметил работу и потенциал главных математических центров и предложил привлечь их к работе.