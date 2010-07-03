В Кремле рассказали, как Россия обеспечит свою безопасность

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Безопасность России и паритет в сфере вооружений гарантированы на несколько лет благодаря новейшим перспективным разработкам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не будет втягиваться в губительную для экономики гонку вооружений. Так представитель Кремля прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении блока увеличить расходы на оборону, передает РИА Новости.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По словам сенатора, заявление главы альянса отражает общую тенденцию руководства НАТО и военных министров стран этого блока "придумывать какую-то актуальную повестку дня".

Он добавил, что нынешняя политика НАТО вызывает у России только сожаление, поскольку она ведет к бессмысленной трате ресурсов и конфронтации в международных отношениях.

В октябре Песков уже говорил, что Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений, хотя в Кремле и опасаются ее нового витка.

Он отметил, что РФ сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности страны и для обеспечения паритета.