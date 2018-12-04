Музыкантам хотят разрешить ругаться матом на концертах

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Музыкантам можно разрешить нецензурно выражаться на концертах, если выступление имеет возрастную классификацию "18+". Такое предложение высказал зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, представляющий ЛДПР, передает Агентство "Москва".

По убеждению парламентария, если творческие люди считают мат необходимым для выражения их таланта, то не стоит им мешать. Свинцов уточнил, что говорит про сольные концерты, а не о выступлениях в банках и других публичных местах.

"На концерт идут люди, зная, что там будет. Они не идут вслепую. Это же искусство. <...> Если вам не нравится, то вы туда не ходите. Вот и все", – сказал депутат.

Он добавил, что наказание для музыкантов и организаторов их концертов "абсурдно и не приносит никаких результатов". Свинцов считает, что следует заранее указывать на афишах информацию о возрастных ограничениях и предупреждать о содержании нецензурной лексики в текстах песен.

В пример тому, как поведения артиста отличается на концерте и в других ситуациях, депутат привел лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова, который ведет музыкальные программы на федеральном канале и не ругается в них матом.

Бороться с нецензурной бранью, по словам Свинцова, нужно в семье. Тогда дети не будут слышать мата.

Ранее стало известно, что в Госдуме намерены обсудить ситуацию с отменой концертов рэперов в России. Круглый стол по этому вопросу состоится 6 декабря. Свою позицию смогут озвучить и сами музыканты, и депутаты, и представители правоохранительных органов.