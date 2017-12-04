Зюганов попросил Путина вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

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Геннадий Зюганов предложил вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение глава КПРФ направил Владимиру Путину.

Коммунисты предложили приурочить возвращение памятника к 100-летию создания Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), которое будет отмечаться 20 декабря, сообщает РИА Новости.

Зюганов отметил заслуги ВЧК под руководством Дзержинского в борьбе с беспризорностью, а самого Дзержинского назвал одним из наиболее деятельных и успешных хозяйственных руководителей России.

Памятник Железному Феликсу установили на Лубянской площади в 1958 году. В 1991 году после провала ГКЧП монумент демонтировали с помощью башенного крана. Снос памятника Дзержинскому стал одним из символов победы демократии и краха коммунизма.

Дзержинский был одним из первых народных комиссаров Советского Союза. Известен как организатор "красного террора" и массовых репрессий.