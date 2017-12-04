Зюганов попросил Путина вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Геннадий Зюганов предложил вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение глава КПРФ направил Владимиру Путину.
Коммунисты предложили приурочить возвращение памятника к 100-летию создания Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), которое будет отмечаться 20 декабря, сообщает РИА Новости.
Зюганов отметил заслуги ВЧК под руководством Дзержинского в борьбе с беспризорностью, а самого Дзержинского назвал одним из наиболее деятельных и успешных хозяйственных руководителей России.
Памятник Железному Феликсу установили на Лубянской площади в 1958 году. В 1991 году после провала ГКЧП монумент демонтировали с помощью башенного крана. Снос памятника Дзержинскому стал одним из символов победы демократии и краха коммунизма.
Дзержинский был одним из первых народных комиссаров Советского Союза. Известен как организатор "красного террора" и массовых репрессий.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: