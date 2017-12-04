Автор Конституции предложил преподавать ее в школах в виде игр

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Один из авторов Конституции РФ доктор юридических наук Сергей Шахрай предложил преподавать ее в школах с помощью интерактивных игр и квестов. С такой инициативой он намерен обратиться в Минобрнауки.

По его словам, изучение Конституции в рамках курса обществознания и курса истории надо улучшать, при этом нельзя заставлять школьников учить что-то из-под палки, иначе будет обратный эффект.

"Я декан факультета МГУ – Высшая школа государственного аудита. К нам поступают выпускники школ по итогам знания такого предмета, как обществознание. Я не понаслышке могу сказать, что и программа, и учебники пока крайне слабые", — цитирует Шахрая РИА Новости.

Он подчеркнул, что о Конституции надо рассказывать как об инструменте управления государством. Для этого он предлагает использовать интернет и возможности социальных сетей.