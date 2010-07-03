В Госдуме предложили запретить работодателям дарить сотрудникам iPhone

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить работодателям дарить сотрудникам iPhone, а чиновникам – их портреты. Он заявил, что это неприлично, передает Агентство "Москва".
"Нужно запретить дарить iPhone. Это неприлично, некрасиво. Это развращает. Нужно дарить какие-то простые вещи. Это же часть нашей культуры. Как же не подарить человеку что-то на юбилей", – сказал Милонов.
Он подчеркнул, что дарить чиновникам их портреты "омерзительно" и "ужасно", если "откормленную рожу поставят на какой-нибудь камзол времен XIX века".
Ранее министерство труда и социальной защиты посоветовало частным компаниям разработать стандарты поведения сотрудников и регламентировать получение ими подарков. Также Минтруд порекомендовал установить максимальную стоимость подарков для сотрудников.
По аналогии с чиновниками, учителями и врачами предлагается установить максимальную стоимость подарков для сотрудников или обязать их декларировать подарки.
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