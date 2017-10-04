Лавров обвинил США в "смертельно опасных провокациях" в Сирии

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Сергей Лавров считает, что коалиция во главе США устраивает "смертельно опасные провокации" российских военных. Об этом министр иностранных дел России заявил в интервью газете "Аш-Шарк Аль-Аусат", передает "Газета.ру".

По его словам, к ведомым США силам в Сирии возникает масса вопросов. "То они якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то "науськают" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации", – говорит Лавров.

При этом преимущество российской политики в Сирии, по его мнению, – это отсутствие "двойного дна". Также глава МИД заметил эффективность участия российских военных в сирийской операции. "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая группировка) "посыпалось" именно под ударами российских ВКС и под натиском сирийской армии", напомнил он.

Говорить об эффективности антитерростической борьбы "сложно", если "применять двойные стандарты" и делить террористов на "плохих" и "не очень плохих", – добавил Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что надеется на выход отношений России и США из тупика.

На восточном берегу Евфрата были ликвидированы 304 боевика запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Также стало известно о 37 раненных террористах.

В министерстве обороны отметили, что попытки наступления боевиков на западе и востоке Сирии провалились. Российскими военными были нейтрализованы вылазки террористов в провинциях Идлиб и Дейр-эз-Зор.

За период с 19 по 29 сентября ВКС уничтожили более 2 тысяч боевиков. Это самые серьезные потери группировок за последние месяцы.