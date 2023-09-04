Решение по формату участия Путина в G20 пока не принято – Песков

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Решение по формату участия Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, точно известно, что на месте будет глава МИД РФ, но что касается "президентского угла", пока решение не принято.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не планирует присутствовать лично на саммите G20 в Индии в сентябре.

Однако он не исключил того, что российский лидер может принять участие в мероприятии в дистанционном формате. Также Песков добавил, что информация о встрече Путина с другими участниками уточняется.

По поручению президента российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выступит 9 и 10 сентября на двух пленарных заседаниях в Нью-Дели. Предусмотрен также ряд двусторонних переговоров на полях G20.

В Индии заявили, что РФ на саммите G20 может представить Лавров