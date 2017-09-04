Очередной саммит БРИКС стартовал в Китае

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IX саммит БРИКС стартовал в китайском городе Сямэнь. Председатель КНР Си Цзиньпин встретил руководителей России, Бразилии, Индии и ЮАР в Сямэньском международном конференц-центр, сообщает "Мир 24".

После приветствия лидеры пяти стран-участниц объединения, взявшись за руки, сделали групповое фото на фоне национальных флагов. В графике мероприятий по плану значится заседание в узком составе. Позже к лидерам присоединятся члены делегаций.

Затем участники саммита посетят церемонию открытия выставки Фестиваля культур стран БРИКС и пообщаются с членами Делового совета объединения.

Ранее стало известно, что Владимир Путин не планирует участвовать в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре.