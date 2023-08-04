Песков усомнился, что вмешательство нерегиональных сил улучшит обстановку в Нигере

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Вряд ли вмешательство других стран улучшит ситуацию в Нигере, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее смещенный с поста президента Нигера Мохамед Базум обратился к Соединенным Штатам и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить порядок в стране.

"Вряд ли вмешательство каких-то нерегиональных сил способно эту ситуации изменить к лучшему", – прокомментировал его обращение Песков.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что в Кремле обеспокоены из-за событий в Нигере и призывают к возвращению ситуации в конституционное русло. Песков подчеркнул, что в приоритете должна быть безопасность местного населения.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Было объявлено о смещении с президентского поста Мохамеда Базума. Ответственность за переход власти взял на себя генерал Абдурахман Чиани.

Захватчики рекомендовали мировым государствам не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями для населения.

Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали выразили поддержку, заявив, что военную интервенцию в Нигер они сочтут за объявление им войны. Кроме того, эти страны также сообщили о готовности покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки.



Президент Нигера попросил США и международное сообщество помочь с порядком в стране