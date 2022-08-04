Песков прокомментировал слова Зеленского о желании провести переговоры с Си Цзиньпином

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Желание украинского президента Владимира Зеленского провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином укладывается в рамки нормального политического процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Это нормальный процесс. Он доносит свою позицию, мы доносим свою позицию", – сказал он.
По словам Пескова, Москва не испытывает опасений, что ее партнеры могут быть "перевербованы" Киевом.
Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести прямые переговоры с главой КНР Си Цзиньпином по теме конфликта на Украине. По словам Зеленского, 24 февраля Киев официально запрашивал переговоры с Пекином, но они не состоялись.
Он назвал Китай мощным государством с сильной экономикой, которое, по мнению Зеленского, может повлиять на Россию в политическом и экономическом плане. Президент Украины считает, что без китайского рынка РФ чувствовала бы себя в полной экономической изоляции.
Ситуация в международных отношениях осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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