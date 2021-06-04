Российские спецслужбы не причастны к инциденту с Ryanair – Путин

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Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы не имеют отношения к инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я видел заявление руководства НАТО по поводу того, что, наверно, Россия принимала участие. Ну, просто могу вам сказать, что НАТО в опасности, если руководство НАТО делает такие заявления. Это значит, что люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить", – пояснил президент.

Он уточнил, что в таких ситуациях не может быть международной кооперации. Президент напомнил о ситуации, когда российские власти задержали в Москве лиц, предположительно планировавших переворот и убийство Лукашенко, однако тогда это было сделано по запросу КГБ Белоруссии, уточнил он.

Путин также добавил, что, по словам самого Лукашенко, белорусские власти не планировали никого задерживать после посадки самолета Ryanair, о нахождении Протасевича на борту узнали уже после того, как самолет приземлился в Минске.

26 мая председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген заявил, что Москва может быть причастна к инциденту с самолетом Ryanair. Реттген полагает, что, даже если Россия не принимала непосредственного участия в государственном угоне самолета, он мог быть ей санкционирован.

23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет.

На борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки. Позже стало известно об аресте россиянки Софьи Сапеги, которая, по ее собственным словам, является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.

