Песков: Москва не готова обсуждать Крым в контексте, который предлагает Киев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Россия не готова обсуждать Крым в том контексте, который предлагает Киев, поэтому определенности относительно встречи российского и украинского лидеров по-прежнему нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что коллеги из офиса администрации президента в Киеве говорили, что Зеленский хочет обсудить Крым.
"Но в том контексте, в котором предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит", – цитирует Пескова РИА Новости.
Вместе с тем представитель Кремля отметил, что Москва готова говорить о Крыме с точки зрения туристического потенциала. Также имеет смысл диалог о приграничном сотрудничестве.
Ранее экс-глава МИД Украины назвал главную ошибку Киева в стратегии по "возвращению" Крыма. Он считает, что реализацией стратегии не должен заниматься кабинет министров. В противном случае все погрязнет в бюрократии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: