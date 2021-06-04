Песков: Москва не готова обсуждать Крым в контексте, который предлагает Киев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Россия не готова обсуждать Крым в том контексте, который предлагает Киев, поэтому определенности относительно встречи российского и украинского лидеров по-прежнему нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что коллеги из офиса администрации президента в Киеве говорили, что Зеленский хочет обсудить Крым.

"Но в том контексте, в котором предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит", – цитирует Пескова РИА Новости.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что Москва готова говорить о Крыме с точки зрения туристического потенциала. Также имеет смысл диалог о приграничном сотрудничестве.

Ранее экс-глава МИД Украины назвал главную ошибку Киева в стратегии по "возвращению" Крыма. Он считает, что реализацией стратегии не должен заниматься кабинет министров. В противном случае все погрязнет в бюрократии.