Путин утвердил соглашение между Россией и Южной Осетией о страховании граждан РФ

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о сотрудничестве в области организации страхования российских граждан, постоянно проживающих на территории республики. Документ опубликован на портале правовой информации.

Таким образом, проживающих в Южной Осетии россиян обеспечат полисами ОМС. Функции по организации оказания им медицинской помощи возьмут на себя власти Северной Осетии.

Для реализации соглашения предусмотрено увеличение субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС бюджету территориального фонда ОМС Северной Осетии. Также бюджетные ассигнования выделят бюджету республики на финансовое обеспечение уплаты страховых взносов за указанных граждан.

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