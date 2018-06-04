Путин подписал закон о контрсанкциях против США и их союзников

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Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях против США и стран Запада. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительство по решению президента сможет вводить различные меры противодействия иностранным государствам. При этом ограничения не должны касаться жизненно необходимых лекарств и товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах.

Решение о введение санкций также сможет принимать президент на основании предложений Совета безопасности России. Отменять их сможет кабмин, если причины введения будут устранены.

В законопроекте говорится, что под санкции может попасть сельскохозяйственная, алкогольная, табачная продукции и медикаменты. Кроме того, власти могут приостановить сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям. Меры не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования.

Документ вступает в законную силу с момента его опубликования.