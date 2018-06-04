Вопрос о ценах на бензин находится в компетенции вице-премьера Козака, заявил Песков

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Вопрос о росте цен на бензин находится в компетенции вице-премьера Дмитрия Козака, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там ведется работа. Дмитрий Козак этим занимается, проводит совещания и на этот счет предоставляется информация", – цитирует Пескова ТАСС.
По данным Thomson Reuters Kortes, с 28 мая по 1 июня розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России в среднем по стране выросли на 94 и 93 копейки и сейчас составляют 41,7 и 44,53 рубля за один литр.
Чтобы сдержать рост цен на внутреннем рынке правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 и 2 тысячи рублей за тонну. Через месяц их могут снизить еще на 700 рублей.
Ранее Козак объяснил рост цен на топливо в России более высокими мировыми ценами на нефть на внешних рынках.
По словам вице-премьера, это может делать производство бензина в стране относительно невыгодным.
Что будет с ценами на бензин после снижения топливных акцизов?
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