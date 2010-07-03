Алексей Рогозин покинул пост главы ПАО "Ил"

Алексей Рогозин покинул пост генерального директора ПАО "Ил". Его отставку утвердил Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), передает ТАСС.

Как сказано в материалах ОАК, новым гендиректором "Ил" стал Юрий Грудинин, который возглавляет Таганрогский авиационный научно- технический комплекс имени Бериева.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Алексей Рогозин покидает несколько постов в авиационной отрасли − должности вице-президента ОАК и гендиректора "Ил". В частности, "Коммерсант" писал, что его уход связан с планами по оптимизации структуры ОАК.

По данным издания, корпорация решила сократить число директоров по направлениям и вице-президентов, упразднить ряд структурных подразделений. Сам Алексей Рогозин ранее отказался комментировать эту информацию.